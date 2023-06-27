Для малоимущих жителей Ростовской области выделили 70,6 млн рублей

С начала года в Ростовской области 47,2 тысячи малоимущих получили 434,1 млн рублей. Фото: Рамиль Галиев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил из регионального бюджета 70,6 млн рублей, которые пойдут в июне малоимущим гражданам, получат их 7,8 тысячи человек. Об этом сообщили в донском правительстве.

Отметим, что с начала года на эти цели из областного бюджета уже выделили 434,1 млн рублей, их получили почти 47,2 тысячи человек.

Напомним, что контрактники и добровольцы из Ростовской области, которых призвали с самого начала спецоперации, получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Также депутаты заксобрания на ближайшем заседании рассмотрят предложение губернатора об освобождении контрактников и добровольцев, а также членов их семей от уплаты транспортного налога. Сейчас этот налог не надо платить мобилизованным.

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