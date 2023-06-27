В Ростове проводят оценку ущерба после ливня, который случился в ночь на 27 июня

Мероприятия по устранению последствий ливня обещают закончить до конца дня. Фото: Екатерина Попова

В Ростове специалисты оценивают ущерб после ливня, который прошел в городе в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщил и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Ростова Александр Наумов.

- Синоптики предсказали те погодные явления, которые случились в ночь с 26 на 27 июня. В городе прошел ливень, выпал град, скорость ветра достигала 23 метров в секунду. В результате было частично нарушено движение по магистральным улицам города. От ростовчан поступило 32 обращения. По девяти зафиксированы подтопления и падения деревьев на машины, – рассказал Александр Наумов.

В частности, на улице Штахановского дерево повредило сразу пять автомобилей.

Необходимые формальности на месте падения деревьев на проспекте Нагибина,92 и на улице Штахановского,13 выполняют сотрудники полиции. Мероприятия по устранению происшествий обещают закончить до конца дня.

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