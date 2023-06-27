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НовостиОбщество27 июня 2023 14:10

В Ростове проводят оценку ущерба после ливня, который случился в ночь на 27 июня

Пока масштабы оценить сложно
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Мероприятия по устранению последствий ливня обещают закончить до конца дня.

Мероприятия по устранению последствий ливня обещают закончить до конца дня.

Фото: Екатерина Попова

В Ростове специалисты оценивают ущерб после ливня, который прошел в городе в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщил и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Ростова Александр Наумов.

- Синоптики предсказали те погодные явления, которые случились в ночь с 26 на 27 июня. В городе прошел ливень, выпал град, скорость ветра достигала 23 метров в секунду. В результате было частично нарушено движение по магистральным улицам города. От ростовчан поступило 32 обращения. По девяти зафиксированы подтопления и падения деревьев на машины, – рассказал Александр Наумов.

В частности, на улице Штахановского дерево повредило сразу пять автомобилей.

Необходимые формальности на месте падения деревьев на проспекте Нагибина,92 и на улице Штахановского,13 выполняют сотрудники полиции. Мероприятия по устранению происшествий обещают закончить до конца дня.

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