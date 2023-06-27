В Ростовской области мужчину подозревают в краже из дома на 800 тысяч рублей

Мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах мужчину подозревают в краже из частного дома на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 50-летний подвыпивший горожанин заприметил один из частных домов. Мужчина убедился, что в доме никого нет. Он разбил стекло в двери и пробрался в помещение. Он вынес из дома имущества на 800 тысяч рублей. Однако сигнализация помешала ему завершить преступление. На место прибыли полицейские и задержали вора. Мужчина планировал сдать украденное и потратить деньги на свои нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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