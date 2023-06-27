В Ростове начался концерт Дианы Арбениной, который планировали отменить

На выступление группы «Ночные снайперы» пришли сотни горожан Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростове-на-Дону начался концерт Дианы Арбениной, которых планировали отменить. Об этом стало известно из социальной сети лидера группы «Ночные снайперы».

Выступление популярной группы началось вечером 27 июня. На концерт пришли сотни зрителей, чтобы вживую послушать любых музыкантов. Отметим, что группа запустила прямой эфир с выступления в соцсетях.

Напомним, что накануне концерта появлялись новости об отмене мероприятия. Против мероприятия группы Дианы Арбениной выступила также депутат Екатерина Стенякина, которая считает неэтичным разрешать концертную деятельность исполнительницы, которая выступает против СВО.

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(Подробности)