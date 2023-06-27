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НовостиПроисшествия27 июня 2023 19:39

В Ростовской области произошел пожар в частном доме

Пламя охватило около 90 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Пламя охватило около 90 квадратных метров

Пламя охватило около 90 квадратных метров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зверево произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 26 июня на улице Горького.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 21:30. Очевидцы вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило около 90 квадратных метров. Полностью потушить жилой дом удалось спустя 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали семь спасателей и две единицы спецтехники. Причина пожара уточняется.

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