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НовостиОбщество28 июня 2023 4:41

В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода до +29 градусов

В городе будет солнечно и ветрено
Лейла МИРИШОВА
Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.

Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В среду, 28 июня, в городе весь день будет ясно. Днем ожидается облачность, а столбики термометров покажут до +29 градусов. К вечеру облака уйдут, а столбики термометров опустятся до +23. В этот день в городе будет ветрено, порывы достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.

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