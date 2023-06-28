В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода до +29 градусов

Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В среду, 28 июня, в городе весь день будет ясно. Днем ожидается облачность, а столбики термометров покажут до +29 градусов. К вечеру облака уйдут, а столбики термометров опустятся до +23. В этот день в городе будет ветрено, порывы достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Ростове-на-Дону 27 июня 2023: прямая трансляция непогоды

Ливень накрыл Ростов-на-Дону 27 июня 2023

(Подробности)