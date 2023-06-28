В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода до +29 градусов

Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В среду, 28 июня, в городе весь день будет ясно. Днем ожидается облачность, а столбики термометров покажут до +29 градусов. К вечеру облака уйдут, а столбики термометров опустятся до +23. В этот день в городе будет ветрено, порывы достигнут 12 метров в секунду.
Отметим, что 29 июня в город вновь вернутся дожди.
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