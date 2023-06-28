В Ростове состоялся концерт Дианы Арбениной, несмотря на сообщения о запрете

На выступление группы пришли сотни человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону концерт, несмотря на заявления об отмене, состоялся концерт Дианы Арбениной. Об этом стало известно с ее страницы в соцсети.

Так, вечером 27 июня на концерт группы «Ночные снайперы» пришли сотни зрителей. Концерт шел два часа, музыканты исполнили любые хиты поклонников. Диана Арбенина во время концерта сообщила, что приедет в Ростов еще не раз.

Отметим, что накануне выступления музыкантов появлялись материалы, в которых говорилось об отмене. Об этом заявила и депутат Госдумы Екатерина Стенякина и общественники. Они обвинили певицу в отсутствии поддержки СВО.

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(Подробности)