В Ростове на улице Левобережной на двое суток отключат воду

Воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 29 по 30 июня в Ростове отключат воду на улице Левобережной, сообщили в городском Водоканале.
В частности, воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.
Коммунальщикам пришлось пойти на такую меру из-за переподключения водопроводной сети.
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