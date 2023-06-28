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НовостиОбщество28 июня 2023 6:31

В Ростове на улице Левобережной на двое суток отключат воду

Там будут переподключать водопроводные сети
Дмитрий Кутепов
Воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.

Воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 по 30 июня в Ростове отключат воду на улице Левобережной, сообщили в городском Водоканале.

В частности, воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.

Коммунальщикам пришлось пойти на такую меру из-за переподключения водопроводной сети.

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