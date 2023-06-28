В Ростове на улице Левобережной на двое суток отключат воду

Воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 по 30 июня в Ростове отключат воду на улице Левобережной, сообщили в городском Водоканале.

В частности, воды не будет от Левобережной, 17К до железнодорожного моста через реку Дон.

Коммунальщикам пришлось пойти на такую меру из-за переподключения водопроводной сети.

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