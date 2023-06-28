В Ростове состоится спортивный фестиваль «TRIWAY»

Любители спорта соберутся на гребном канале 3 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове любителей спорта ждет праздник «TRIWAY». Любители спорта соберутся на гребном канале 3 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
- Спортивное событие, которого с нетерпением ждут любителя бега, велоспорта и плавания, состоится на гребном канале «Дон». Ростовчане и гости смогут пробежать, проплыть, проехать дистанции, которые выберут сами, - рассказал Алексей Валентинович.
Сухопутный маршрут пройдет по автомобильной трассе, откуда открывается вид на стадион «Ростов Арена». Заплыв на всех дистанциях участники совершат в акватории гребного канала.
Отметим, что «TRIWAY» – это масштабный спортивный праздник, на котором собираются спортсмены-любители со всей России.
Участникам мероприятия вручат коллекционные медали. Таким образом их обладатели будут иметь свидетельство о причастности к одному из самых значимых спортивных событий в Ростове-на-Дону.
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