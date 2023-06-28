Из Ростовской области планируют отправлять в Керчь катамаранные катера

Сегодня специалистами изучены все возможные причальные сооружения от Ростова до станицы Романовской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростовской области могут начать ходить в Керчь катера катамаранного типа. Такие перспективы были озвучены 27 июня на заседании Морского совета при правительстве Ростовской области генеральным директором судоходной пассажирской компании "Дон" Германом Лопаткиным.

При этом пока можно говорить лишь о планах в этом направлении, подчеркнул собственный источник «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону».

Что касается причалов на главной водной артерии региона, тут Герман Анатольевич отметил, что сегодня изучены все возможные причальные сооружения от Ростова до станицы Романовской. Изучены места притяжения туристов. И сегодня по четырем точкам компания готовится заключать договоры судозахода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области восстанавливают причалы, чтобы перевозить пассажиров по Дону

Главные работы должны быть завершены уже к концу этого года (подробнее)