28 июня мусульмане Ростовской области отмечают Курбан-Байрам

Праздник Курбан-Байрам посвящен памяти пророка Ибрахима Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 28 июня, мусульмане Ростовской области отмечают праздник Курбан-Байрам. Рано утром много людей по традиции собрались на территории соборной мечети Ростова-на-Дону. Состоялось богослужение.

Перед торжеством верующие постились в течение девяти дней. После службы люди обычно возвращаются домой поют славословие Аллаху и через время приступают к обрядам жертвоприношения, которые проводятся на специальных площадках.

Напомним, Курбан-Байрам посвящен памяти пророка Ибрахима. В дни праздника принято помогать нуждающимся, ходить к друг другу в гости, а также дарить подарки родным и близким.

Всех мусульман Ростова-на-Дону и области утром 28 июня уже поздравил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня мусульмане празднуют наступление одного из самых почитаемых и важных праздников - Курбан-Байрам. Он олицетворяет высокие идеалы нравственного совершенствования, утверждает милосердие и сострадание, добро и справедливость. Уверен, что духовные ценности ислама будут способствовать укреплению доверия и согласия в нашем многонациональном городе, - сказал Алексей Логвиненко.

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