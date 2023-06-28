В гордуме заявили, что Ростову не хватает 15 библиотек

Библиотеки донской столицы постоянно модернизируются, книжный фонд в них обновляется. Фото: Алиса ТИТКО

Ростову не хватает библиотек. Сегодня их количество не дотягивает до необходимых показателей. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии городской думы по образованию и культуре.

На заседании отметили, что библиотеки донской столицы лучше остальных в регионе укомплектованы книгами: фонд составляет более двух миллионов экземпляров. Кроме того, они предоставляют доступ к электронной библиотеке «ЛитРес».

При этом самих библиотек в городе не достает. Сегодня в Ростове их 44, в том числе 15 детских. Выходит, что на одну библиотеку приходится 25,8 тысячи горожан. Должно же быть по-другому: 1 библиотека на 20 тысяч взрослых и 1 детская библиотека на 10 тысяч мальчишек и девчонок.

- В перспективной разработке управления культуры создание библиотек «нового поколения» и расширение библиотечной сети. В этом году будет активизирована работа по модернизации муниципальных библиотек, - добавила начальник управления культуры города Яна Пилявская

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