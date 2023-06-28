В Ростове-на-Дону депутат Евгений Федяев обвинил своих коллег в «предательстве»

Депутат планировал баллотироваться на новый срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев обвинил своих коллег в «предательстве» из-за ситуации со списком кандидатов от партии на новый срок. Свое заявление парламентарий опубликовал 27 июня в Telegram.

- Идет подготовка к выборам депутатов Заксобрания Дона, и я собирался баллотироваться на новый срок, чтобы продолжить работу на благо людей и региона. Но, по всей видимости, сочли, что такой депутат не нужен. В последний момент на этапе согласования списков в Москве они убрали мою кандидатуру, - написал Евгений Федяев.

Депутат добавил, что рассчитывал работать «в своем родном 38 одномандатном избирательном округе», который находится в Советском районе Ростове-на-Дону.

Напомним, по закону, выборы депутатов донского парламента проводятся в Единый день голосования - во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий текущего созыва.

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