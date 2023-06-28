30 июня в Ростовской области впервые состоится «Фестиваль Лаванды»

В хуторе будут работать ярмарка и фотозоны Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В эту пятницу, 30 июня в Ростовской области впервые проведут «Фестиваль Лаванды». Цветочный праздник состоится на территории хутора Старозолотовского.

- Начало в 16 часов. Вход свободный, - сообщили организаторы акции.

Посетители смогут послушать живую музыку, оценить хореографические зарисовки, а также поучаствовать в мастер-классах. Всех желающих научат создавать букеты, свечи, натуральное мыло, а также расписывать керамику.

По предварительной записи можно будет попасть на урок по созданию картины с помощью лавандового вина. Предлагают также забронировать пикник, чтобы встретить закат в поле.

В хуторе будут работать ярмарка и фотозоны. Откроют фуд-корт. Гостей собираются угощать выпечкой, лимонадами, сырами и другими блюдами, приготовленными из лаванды.

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