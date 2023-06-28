В Ростове жителей Западного и центра предупредили о перебоях с горячей водой

Специалисты предупредили о временном снижении параметров горячего водоснабжения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителей Западного и центра города предупредили о временном снижении параметров горячего водоснабжения. Объявление об этом 28 июня было опубликовано на сайте компании «Ростовские тепловые сети».

Перебои с подачей горячей воды ожидаются на Мадояна, 3-й Кольцевой, Профсоюзной, Варфоломеева, Доломановском, Халтуринском, Юфимцева и Локомотивной.

Причина коммунальных ограничений - аварийные работы на теплотрассе по улице Толмачева.

В случае обнаружения течи и размыва грунта ростовчан просят звонить в круглосуточную диспетчерскую службу, телефон которой можно найти на сайте «РТС».

Добавим, ранее стало известно об отключении воды на Левобережной в границах домов № 4 и 30. В этом районе ресурс не будут подавать с 8:30 29 июня до 7 часов 30 июня, это данные «Ростовводоканала».

АЛЛО!

Телефон диспетчерской службы, куда следует звонить при обнаружении размыва грунта: (863) 234-89-44

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