В Ростовской области утвердили порядок предоставления компенсаций за перевозку льготников

Заявки на господдержку будут принимать в Минтрансе региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая 2023 года транспортные компании Ростовской области смогут компенсировать средства, которые недополучили при перевозке федеральных льготников, имеющих электронные проездные. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

По данным властей, на субсидии смогут претендовать «компании, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки автомобильным и городским электротранспортом».

- Выплаты позволят организациям покрыть расходы по предоставлению отдельным категориям граждан льготного проезда на общественном транспорте, - говорится на сайте донского правительства.

Отбор заявок претендентов на государственную поддержку проведет Минтранс Ростовской области.

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