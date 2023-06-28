В Ростовской области среди молодежи до 28 лет отмечается больше мужчин

В городе молодежь составляет 68 процентов населения, на селе -32. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области численность молодых людей до 28 людей превышает количество женщин. Однако уже к 30 годам это соотношение в среде молодежи меняется. Об этом сообщается на сайте Ростовстата.

- Среди молодого населения численность мужчин до 28 лет преобладает над численностью женщин: от 1023 мужчин на 1000 женщин в возрасте 28 лет до 1150 – в возрасте 20 лет, а вот к 30-ти годам чаша весов постепенно склоняется в сторону прекрасной половины человечества, – отметили в ведомстве.

Больше молодежи проживает в городе – 730 тысяч человек. Это почти 68 процентов городского населения. На селе живут 340 тысяч парней и девушек, и это почти 32 процента сельских жителей.

Статисты особо подчеркнули стремление молодых людей учиться. Среди тех, кому от 15 до 34 лет, больше четверти защитили дипломы о высшем образовании. Примерно 30 процентов молодежи получили среднее профессиональное образование.

И, разумеется, парни и девушки часто создают семьи. Две трети браков заключаются парами, в которых каждому из супругов не более 34 лет.

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