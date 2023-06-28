В Ростовской области собираются обновить маршруты пассажирского судоходства

Вопросы водных пассажирских перевозок обсудили на заседании Морского совета. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области планируют обновить маршруты пассажирского судоходства. Известно, что первый теплоход «Валдай 45м» прибудет в регион уже в середине сентября, второе судно ожидают в конце октября 2023 года. Об этом на заседании Морского совета рассказал генеральный директор АО СПК «Дон» Герман Лопаткин.

- От Ростова до Романовской изучены все возможные причальные сооружения и локации возможных туристических мест. На сегодняшний день по четырем позициям мы уже готовы заключать договоры аренды судозахода, - сообщил Герман Лопаткин.

По словам эксперта, основной точкой для остановки судов в донской столице будет причал № 27.

Напомним, ранее донские власти сообщили, что регион сделал заявки на приобретение судов «Валдай» и «Метеор - 120 М». Поставку первого типа транспорта планировали на 2023 год, второго - на 2025 год.

Новые водные пассажирские маршруты собираются организовать по направлению Ростов - Азов - Волгодонск. Морские маршруты: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь - Ялта.

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