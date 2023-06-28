Сбер сменит номер информирования корпоративных клиентов по СМС

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Все СМС-сообщения для корпоративных клиентов будут приходить теперь с номера 0321, информируют в Сбере. Всем известный номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами. Новые условия начнут действовать с 1 июля 2023 года.

- На данный момент мы обслуживаем по Ростовской области свыше 85 тысяч корпоративных клиентов. Для нас это большая ответственность. Раньше для обслуживания всех клиентов использовался единый номер 900. Из-за этого СМС для бизнеса смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу. Поэтому мы приняли решение установить единый номер для коммуникаций с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, - пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Как заявляют в банке, теперь с этого номера будут приходить сервисные уведомления и СМС-сообщения, отправленные консультантами во время беседы: адреса и режим работы отделений и банкоматов, список документов для открытия счёта, памятки по использованию банковских сервисов, информация по тарифам, статусы обращений и многое другое.