В ростовском онкоцентре начали удалять опухоли с участием роботов-помощников

Робот-хирург поможет проводить операции при ряде онкологических заболеваний. Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

Удалять злокачественные опухоли ростовским врачам-хирургам теперь помогает робот. Уже сделана первая операция с его участием. Об этом сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону.

- Мы заранее готовились к внедрению робот-ассистированной хирургии. Создание отдельной, объемной операционной для роботических вмешательств входило в план реконструкции операционного блока ростовского онкоцентра, – рассказал гендиректор НМИЦ онкологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Олег Кит.

В итоге, после реконструкции, операционную оснастили современной робот-ассистированной хирургической системой. Соответствующее обучение прошел медицинский персонал.

Робот-хирург поможет проводить операции при гинекологических и урологических онкологических заболеваниях. Также с его помощью можно удалять опухоли органов грудной клетки и брюшной полости.

Методика позволяет делать маленькие надрезы в теле пациента и вводить внутрь камеру. Благодаря чёткому 3D-изображению органа и джойстику-манипулятору хирург может управлять миниатюрными инструментам внутри пациента. Причем таким образом в теле человека совершается большее количество движений.

Первую операцию с участием робота выполнили мужчине 73 лет. Ему удалили предстательную железу, пораженную опухолью. Сейчас пациент идет на поправку.

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