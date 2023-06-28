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НовостиПроисшествия28 июня 2023 13:50

Ситуацию с 2-летней девочкой, которую в Аксае сбил электросамокат, взяла на контроль прокуратура

Ранее сообщалось, что пострадавшая малышка с травмами попала в больницу
Ангелина СКИБА
Водитель двухколесного транспорта мог не справиться с управлением

Водитель двухколесного транспорта мог не справиться с управлением

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области после того, как электросамокат сбил 2-летнюю девочку, начали проверку. Ход этого расследования уже взяли на контроль сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль, - прокомментировали журналистам.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта мог не справиться с управлением.

Напомним, ранее о случившемся рассказали представители донского отдела пропаганды УГИБДД.

Отмечалось, что несчастный случай произошел в Аксае на улице Шевченко. Нарушитель налетел на девочку, которая шла по тротуару рядом со своей мамой. Водитель после этого поспешил уехать.

Жителей Дона просят помнить о том, что электросамокат - не велосипед. Это транспортное средство имеет более высокую скорость, поэтому, управляя им, нужно всегда быть предельно внимательными и осторожными.

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