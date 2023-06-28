Бороться с наркотиками в Новочеркасске помогает кибердружина

Студенты из кибердружины помогают отслеживать не только распространителей наркотиков, но и бороться с деструктивным контентом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новочеркасске противодействовать распространению наркотиков помогают участники кибердружины. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Бороться с противоправными интернет-ресурсами помогает кибердружина. Она была создана из инициативных студентов вузов и колледжей казачьей столицы в 2022 году. Ребята помогают отслеживать не только распространителей наркотических средств, но и бороться с деструктивным контентом, направленным на детей и подростков, – пояснили в администрации города.

По данным властей, в 2023 году кибердружина нашла четыре подозрительные ссылки. Данные направили в полицию.

В Новочеркасске молодежь, в целом, принимает активное участие в борьбе с наркотиками. Например, при участии парней и девушек из казачьей столицы в городе на стенах было удалено около 500 надписей, которые несли информацию о наркотиках.

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