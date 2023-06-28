17 июля в Ростове-на-Дону ожидаются перебои с теле- и радиовещанием

Отключения возможны в период с 8 до 17 часов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
17 июля с 8 до 17 часов в Ростове-на-Дону ожидаются перебои с теле- и радиовещанием, говорится на сайте городской администрации.
По данным властей, перерывы в эфирах будут связаны с профилактическими работами, которые требуют отключения оборудования.
Профилактика коснется объектов филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Ростовский ОРТПЦ»: РТРС-2, РТРС-1, Радио России, Маяк, Вести FM.
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