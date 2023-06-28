Доход бюджета Ростовской области может вырасти на 5,5 миллиарда рублей

Будут увеличены расходы на социальный сектор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бюджет Ростовской области может вырасти на 5,5 миллиарда рублей. Проект рассмотрят на внеочередном заседании донского парламента 29 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Доходы областного бюджета в 2023 году предлагаются к увеличению на 5,5 миллиарда рублей, расходы – более чем на 13 миллиардов рублей. Если сравнить с первоначальным бюджетом, принятым в декабре прошлого года, то расходы увеличились на 40 миллиардов рублей, - рассказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

Возрастут траты на обслуживание системы ЖКХ, социального сектора и образования.

Увеличат расходы на лекарственное обеспечение дончан – на 489 миллионов рублей. Средства потратят на разработку ПСД капремонта детской горбольницы в Таганроге и еще четырех объектов здравоохранения региона.

В 931 миллион обойдется замена школьных учебников. Строительство школы в Аксае на 880 мест выйдет в 1,4 миллиарда.

Большие средства требуются для прокладки водопроводно-канализационных объектов в Таганроге, Азове и Зерноградском районе.

Федеральные поступления пойдут на поддержку переселенцев из Украины и оказание медпомощи военнослужащим.

В целом, предполагается, что доходы в бюджет в 2023 году составят 285 миллиардов рублей, а расходы – 332 миллиарда 700 миллионов.

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