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НовостиОбщество28 июня 2023 15:35

Ростовскую область признали лучшей в России по организации мобилизационной подготовки

Комиссия также оценила организацию системы воинского учета
Лейла МИРИШОВА
Донской регион первая в России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе в 2022 году.

Донской регион первая в России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе в 2022 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовская область стала лучшей в России по организации мобилизационной подготовки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, в апреле текущего года центральная конкурсная комиссия под председательством генерал-майора, начальника Второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Александра Туляганова посетила Ростовскую область. Эксперты ознакомились с докладами исполнительных органов и оценила организацию воинского учета нескольких муниципалитетов.

Отметим, что донской регион - первый в России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе в 2022 году.

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