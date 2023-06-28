Ростовскую область признали лучшей в России по организации мобилизационной подготовки

Донской регион первая в России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе в 2022 году.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ростовская область стала лучшей в России по организации мобилизационной подготовки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Так, в апреле текущего года центральная конкурсная комиссия под председательством генерал-майора, начальника Второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Александра Туляганова посетила Ростовскую область. Эксперты ознакомились с докладами исполнительных органов и оценила организацию воинского учета нескольких муниципалитетов.
Отметим, что донской регион - первый в России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе в 2022 году.
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