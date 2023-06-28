В интернете появились кадры нашествия комаров в Таганроге

Меры по борьбе с комарами предпринимаются. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге. Горожане активно публикуют видео с насекомыми в соцсетях.

Так, на кадрах можно увидеть огромные стаи насекомых, которые летают рядом с водоемами. Комары буквально атакуют приморский город. Они доставляют множество неудобств горожанам: налипают на стекла и мешают прохожим.

В администрации города сообщили, что меры по борьбе с комарами предпринимаются. Специалисты ежедневно занимаются обработкой территорий от кровососущих.

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(Подробности)