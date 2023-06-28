Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 16:01

В интернете появились кадры нашествия комаров в Таганроге

Насекомые огромными стаями «атакуют» приморский город
Лейла МИРИШОВА
Меры по борьбе с комарами предпринимаются.

Меры по борьбе с комарами предпринимаются.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге. Горожане активно публикуют видео с насекомыми в соцсетях.

Так, на кадрах можно увидеть огромные стаи насекомых, которые летают рядом с водоемами. Комары буквально атакуют приморский город. Они доставляют множество неудобств горожанам: налипают на стекла и мешают прохожим.

В администрации города сообщили, что меры по борьбе с комарами предпринимаются. Специалисты ежедневно занимаются обработкой территорий от кровососущих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге ведут борьбу с комарами

Насекомые не будут досаждать жителям и гостям города

(Подробности)