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НовостиОбщество28 июня 2023 17:08

В Ростове-на-Дону разрешили планировку участка у Гребного канала под строительство

Застройщику необходимо подготовить проект в течение года с момента издания документа
Лейла МИРИШОВА
Застройщику необходимо подготовить проект в течение года с момента издания документа

Застройщику необходимо подготовить проект в течение года с момента издания документа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове разрешили планировку участка рядом с Гребным каналом под строительство. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.

Так, застройщик получил разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка. Площадь территории составила 338 гектаров, которая находится рядом с Гребным каналом. Подготовить проект необходимо в течение года с момента издания документа.

В постановлении также указали, что разрешение на строительство в районе Южного подъезда к Ростову-на-Дону и улице Пойменной выданное в 2021 году другой компании утратило силу.

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(Подробности)