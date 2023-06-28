В Ростове-на-Дону разрешили планировку участка у Гребного канала под строительство

Застройщику необходимо подготовить проект в течение года с момента издания документа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове разрешили планировку участка рядом с Гребным каналом под строительство. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.
Так, застройщик получил разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка. Площадь территории составила 338 гектаров, которая находится рядом с Гребным каналом. Подготовить проект необходимо в течение года с момента издания документа.
В постановлении также указали, что разрешение на строительство в районе Южного подъезда к Ростову-на-Дону и улице Пойменной выданное в 2021 году другой компании утратило силу.
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