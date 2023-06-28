В Ростове ищут 75-летнюю женщину, пропавшую без вести

О местонахождении Натальи Швец (Харитоновой) ничего не известно с 28 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропала 75-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Наталья Швец (Харитонова) не выходит на связь с близкими с 28 июня. Она ушла из дома и с тех пор так и не вернулась. Бабушка нуждается в медицинской помощи, поэтому родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Знакомые семьи и неравнодушные люди распространяют ориентировку на пропавшую в соцсетях.

Рост пенсионерки составляет 160 сантиметров, телосложение - худощавое. У женщины голубые глаза и седые волосы. В день исчезновения на ней были черные штаны и такого же цвета кроссовки, синий свитер.

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