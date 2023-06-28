Пианист из Ростова стал финалистом международного конкурса классической музыки

К своим 18 годам он победил в ряде престижных конкурсов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юный ростовчанин стал финалистом крупнейшего конкурса классической музыки. Об этом глава городской администрации сообщил на своей странице в телеграм-канале.

Сергей Давыдченко, обучающийся в консерватории имени С.В. Рахманинова на кафедре специального фортепиано, к своим 18 годам победил в ряде престижных конкурсов. В этот раз он принял участие в крупнейшем событии в мире классической музыки - XVII международном конкурсе имени П.И. Чайковского.

Юноша вошел в список финалистов. Теперь ему предстоит бороться за победу с другими исполнителями из России, а также других стран: Великобритании, США, Южной Кореи и Китая.

Поддержать талантливого музыканта можно на портале ClassicalMusicNews.Ru, проголосовав за Сергея.

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