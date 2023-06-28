Медик объяснил, почему у мужчины, которого убило молнией под Краснодаром, не было шансов выжить

По словам медика, человек мгновенно погиб от молнии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погибший от удара молнии в Краснодаре мужчина не имел шансов выжить, уверен фельдшер Андрей Власенко который прибыл на место ЧП спустя несколько минут после произошедшего 27 июня. Об этом медик рассказал нашим коллегам из «КП — Кубань».

Как рассказывали очевидцы, во время сильного ливня мужчина, приезжий из Симферополя бежал по открытой территории овощной базы среди высоких металлических предметов.

Несмотря на большое количество очевидцев происшествия, многие сразу побоялись подходить к человеку, упавшему замертво.

- Подойти боялись, потому что каждый переживал – а вдруг ударит снова. Гроза была жуткая, - рассказал очевидец Сергей.

Люди сразу же вызвали на место скорую помощь. По словам фельдшера, молния ударила человека прямо в голову:

- Это привело к поражению мозга и внутренних органов. Моментальная смерть, - сказал Андрей Власенко, которому оставалось лишь констатировать смерть несчастного.

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