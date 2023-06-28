В Крыму раскрыли убийство курсанта школы милиции 24-летней давности

Следствие считает, что обвиняемый взял ФИО своего одноклассника и жил так 24 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму было возобновлено расследование уголовного дела об убийстве курсанта симферопольской школы милиции, которое было совершено в 1999 году. Обвиняемый этапирован из Подмосковья. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

По версии следствия, 5 марта 1999 года первокурсники школы милиции отдыхали в кафе и поздравили с наступающим Международным женским девушек из соседней компании. Затея не понравилась брату одной из них, после чего началась потасовка, и 17-летний студент медвуза ударил курсанта на год старше себя ножом в живот.

Далее по словам следователей, подозреваемый вернулся домой, переоделся, собрал вещи и скрылся. А пострадавший через несколько дней скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Найти подозреваемого тогда не получилось.

Спустя 15 лет следователи Крыма стали изучать дела прошлых лет и через время раскрыли убийство теперь уже 24-летней давности.

Выяснилось, что мужчина изменил паспортные данные, взяв фамилию и имя и отчество одноклассника, и даже его родителей указал как своих. Работал технологом на подмосковном заводе и вел достаточно состоятельный образ жизни, сообщают в СК. Сейчас обвиняемого этапировали в Симферополь, следствие опрашивает очевидцев давних событий и выясняет обстоятельства преступления.

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