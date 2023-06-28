Огонь охватил порядка 400 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В региональном ГУ МЧС показали видео с места пожара на складе шин в Ростовской области. ЧП произошло в хуторе Ленина в Аксайском районе вечером 28 июня.

По информации пресс-службы, склад с шинами начал полыхать около 20:20. Очевидцы, увидев дым, сразу же вызвали спасателей. Пламя буквально за считанные минуты охватило порядка 400 квадратов территории.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Ликвидировать открытое горение удалось к 21:10. Сейчас на месте ЧП продолжают работать 53 спасателя и 19 спецмашин.

Причина пожара пока устанавливается. Информация о пострадавших не поступала. Отметим, что прокуратура Ростовской области проверит соблюдение требований пожарной безопасности на складе с шинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На месте более 50 спасателей: что известно о крупном пожаре на складе шин в Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар на складе шин площадью 400 кв. м

(Подробности)