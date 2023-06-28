Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара на складе шин в Аксайском районе

Правоохранители проверят соблюдение пожарной безопасности на предприятии. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара на складе шин в хуторе Ленина Аксайского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проверят соблюдение пожарной безопасности на предприятии. А также дадут оценку действиям уполномоченных органов.

- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что склад с шинами загорелся 28 июня около 20:20. Очевидцы вызвали пожарных. Пламя буквально за считанные минуты охватило порядка 400 квадратов. Сейчас на месте ЧП продолжают работать больше 50 спасателей.

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(Подробности)