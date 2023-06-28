Служебную проверку назначил начальник донского управления МВД Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области полиция проверяет сообщения о взятках сотрудников ДПС в день мятежа. Об этом сообщили в донском управлении МВД.

Ранее автомобилист, который вез гуманитарный груз, заявили, что с него потребовали деньги на посту ДПС. По словам мужчины, его не пропускали в Каменск-Шахтинский, объясняя это тем, что трасса перекрыта. Он утверждает, что ему предложили заплатить «если надо побыстрее».

Как сообщили в полиции, начальник ГУ МВД по Ростовской области назначил служебную проверку.

— Ее проведение поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности, — прокомментировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело осужденного за взятку прокурора пересмотрят в Ростовском областном суде

Ранее он был приговорен к восьми годам условно

(Подробности)