На Ставрополье полиция задержала 18 человек, торговавших наркотиками

Злоумышленников задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье правоохранители задержали нарко-ОПГ из 18 человек, которые торговали запрещенными веществами. Об этом сообщает «КП – Ставрополь» со ссылкой на собственный источник.

Согласно опубликованной информации, в банде состояли 18 человек. За шесть месяце они продали 1,5 кг наркотиков. Нелегальный магазин работал с начала 2022 года. Злоумышленники выставляли на продажу несколько видов запрещенных веществ, а также курительных смесей.

- Все задержанные состояли в организованной преступной группировке. Личность лидера банды пока остается неизвестной. На данный момент 13 человек задержаны и находятся под стражей, четверо находятся под домашним арестом, - сообщает издание.

Девушка, которая состояла в преступной группе, ожидает избрания меры пресечения.

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