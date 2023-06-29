Пожар на складе с шинами в Аксайском районе тушили несколько часов

Полностью ликвидировать огонь удалось к 23:30. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Ленина Аксайском районе склад шин тушили около 3,5 часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- В 23:30 спасатели полностью ликвидировали открытое горение, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что пожар начался около 20:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров. Несколько часов пожарные тушили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 53 спасатели и 19 спецмашин. Причина пожара устанавливается.

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(Подробности)