В Ростове отмененные выступления на крыше «Астора» перенесли на крышу ТЦ «Парк»

Даты и время концертов организаторы оставили без изменений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону мероприятия после закрытия крыши «Астора» перенесли на крышу ТЦ «Парк». Об этом сообщили организаторы в социальной сети.

Отметим, что ранее сообщилось об отмене всех концертов на крыше «Астора». Ее закрыли на неопределенный срок – до завершения СВО. Однако, организаторы нашли новую площадку для проведения мероприятий. Теперь все концерты смогут выступить на крыше ТЦ на проспекте Космонавтов.

Даты и время мероприятий остались без изменений, а все ранее купленные билеты действительны. Так, 30 июня на новой площадке запланирован концерт певицы Линды.

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Это подтвердили организаторы, а также представители городской администрации

(Подробности)