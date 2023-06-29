В четверг в Ростове-на-Дону будет пасмурно и +27

Вечером в городе ожидается дождь Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в четверг ожидается пасмурная погода и +27 градусов. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Так, 29июня в донской столице целый день будет пасмурная погода. Днем столбики термометров покажут до +27…+25 градусов. К вечеру в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут до +16 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

Отметим, что в пятницу, 30 июня, погода будет аналогичной.

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