В четверг в Ростове-на-Дону будет пасмурно и +27

Вечером в городе ожидается дождь
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону в четверг ожидается пасмурная погода и +27 градусов. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
Так, 29июня в донской столице целый день будет пасмурная погода. Днем столбики термометров покажут до +27…+25 градусов. К вечеру в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут до +16 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.
Отметим, что в пятницу, 30 июня, погода будет аналогичной.
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