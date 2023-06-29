Еще по 21 дому обеспечат права обманутых дольщиков в Ростовской области до конца года

Обладатели еще 1388 договоров долевого участия смогут в 2023 году получить свои квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к окончанию 2023 года будут обеспечены права обманутых дольщиков еще по 21 многоквартирному дому. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– До конца 2023 года, согласно дорожной карте, необходимо обеспечить права граждан по 21 многоквартирному дому, а это 1388 договоров долевого участия, в том числе по 11 домам в рамках механизмов федерального фонда и по 10 домам – в рамках региональных механизмов, - рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

Отметим, что восстановить права обманутых дольщиков в Ростовской области должны до конца 2023 года. Эта одна из приоритетных региональных задач на текущий период. Контроль в этом направлении власти ведут постоянно.

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