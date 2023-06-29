В Ростовской области стало труднее ловить браконьеров из-за событий на Украине

В ходе совета была отмечена нехватка в Ростовской области специалистов, которые отвечают за ловлю браконьеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области сотрудникам погрануправления региона стало сложнее ловить браконьеров из-за событий на Украине. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на представителя Погрануправления ФСБ РФ по региону Александра Ващенко. Об этом он сообщил в ходе рыбохозяйственного совета.

Он сообщил, что коллеги из ДНР не достаточно хорошо контролируют ситуацию, из-за чего число нарушений увеличивается. Александр Ващенко также отметил, что до СВО в Донецкой республике ловлей рыбы занимались 26 пользователей, а сейчас выдано всего шесть разрешений. Это говорит о том, что многие нелегально вылавливают биоресурсы.

В ходе совета была отмечена нехватка в Ростовской области специалистов, которые отвечают за ловлю браконьеров.

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(Подробности)