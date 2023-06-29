Молодежные администрации появятся в каждом муниципалитете Ростовской области в сентябре

Сейчас на Дону действуют молодежные парламент, правительство, с осени везде появятся муниципальные администрации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в начале осени молодежные администрации будут действовать в каждом из муниципалитетов. То есть они появятся во всех 55 муниципальных образованиях, сообщается на сайте правительства региона.

– Важно растить кадровый резерв государственных и муниципальных служащих и вовлекать молодых людей в социально-экономическое развитие города, района, области и страны, ведь за молодежью – наше будущее, – рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Сейчас на Дону действуют молодежные парламент, правительство, с осени везде появятся муниципальные администрации. Таким образом в Ростовской области будет создан полный цикл молодежного управления.

Дальше остается привлекать молодежь в органы госслужбы и обучать ее.

С точки зрения руководителя регионального отделения «Молодая гвардии «Единой России» Николай Ромашенко, привлекательные моменты в молодежном управлении есть. Например, большинство выдвинутых молодежью проектов как правило удается реализовать. Это связано с тем, что проекты могут быть озвучены представителям действующей власти и часто находят их поддержку.

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