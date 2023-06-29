Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала «Макс и Гусь» выйдет в видеосервисе Wink в июле

Первый эпизод криминально-комедийного сериала «Макс и Гусь» выйдет в видеосервисе Wink в июле Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Эксклюзивная премьера комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+) с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») 20 июля. Видеосервис также представил трейлер и постер проекта. 7-серийная история, снятая компаниями «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс», пополнит линейку Wink Originals.

Режиссер сериала — Денис Павлов, сценаристы — Вадим Валиуллин и Тимур Левченко.

Постер сериала

Трейлер сериала

«Макс и Гусь» — это спин-офф успешного комедийного сериала «Зёма 3». Роли в новом проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор, исполнили также Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская и другие.

Макс (Никита Кологривый) в сериале «Зёма 3» — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф «Макс и Гусь» в деталях расскажет его историю: когда-то Макс просто помогал другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе, но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода.

- Сериал «Макс и Гусь» — это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную «Зёмы» новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра, — утверждает Андрей Шишканов, генеральный продюсер сериала.

Фото со съемочной площадки

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