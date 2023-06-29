Девять педагогов-участников программы «Земский учитель» получат по одному миллиону рублей в Ростовской области

В школы небольших поселений приедут учителя географии, ИЗО, черчения, русского языка и литературы, математики, технологии, информатики, физкультуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области девять педагогов получат по одному миллиону рублей по программе «Земский учитель». В конкурсе участвовали 44 претендента, сообщается на сайте правительства региона.

– Победители конкурса – учителя географии, ИЗО и черчения, русского языка и литературы, математики, технологии, информатики, физкультуры – приедут на новые места работы из различных регионов России. Есть среди них и донские педагоги, которые приняли решение переехать в сельские территории, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Все победители станут преподавать на селе или в городах, где проживает не более 50 тысяч человек. Там педагоги должны будут проработать в школах не меньше, чем пять лет. При этом их ставка не может быть ниже 18 часов в неделю.

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