В Ростовской области начали проверку после обвинений волонтеров в адрес сотрудников ДПС

На Дону проверят действия сотрудников ГИБДД, работавших под Морозовском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начали проверку после жалобы омских волонтеров на сотрудников ГИБДД. Ситуацию выясняют правоохранители по поручению руководителя донского главка МВД Олега Агаркова.

- По опубликованному видео проводится проверка. О результатах проинформируем после уточнения обстоятельств, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее в социальных сетях распространили видео, в котором один из волонтеров описал случившееся. Мужчина заявил, что колонну с машинами для бойцов СВО остановили под Морозовском, после чего якобы поступило требование о взятке.

- В ночь с 24 на 25 июня сотрудники ГИБДД не пропускали нас в сторону Каменска-Шахтинского. За три «УАЗа» с гуманитарной помощью они взяли 2000 рублей. Это объяснили тем, что ростовская трасса до Каменска-Шахтинского перекрыта. Пришлось деньги отдать, чтобы поскорее проехать к нашим ребятам, - рассказал автор видеоролика.

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