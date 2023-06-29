Wink и СТС завершили съемки музыкального сериала «Плакса» с участием Вани Дмитриенко и Ники Жуковой

Завершились съемки 8-серийной музыкальной драмы «Плакса» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Завершились съемки 8-серийной музыкальной драмы «Плакса» (16+) о подростках, школьном буллинге и таланте. Шоураннером проекта стал музыкант Сергей Жуков, а главные роли сыграли Ника Жукова и Ваня Дмитриенко. «Плакса» — совместный проект Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»), телеканала СТС и компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН». Сериал пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфир СТС.

По сюжету москвичка Маша (Ника Жукова) переезжает к бабушке в вымышленный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Педагоги закрывают глаза на проблемы школы, а одноклассники не принимают новенькую. Травлей руководит бунтарка и звезда школы Крис (Диана Енакаева). И без того невыносимая жизнь Маши усложняется, когда она влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

- У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами. Я решила отказаться от карандаша для слез. Считаю, что слез надо добиваться естественным путем. Мне просто нужно было пару минут, чтобы настроиться, — говорит Ника Жукова.

«Плакса» — совместный проект Wink, телеканала СТС и компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Сериал «Плакса» стал для всей творческой группы чем-то вроде маленькой социальной сети. Каждый кирпичик, вложенный в этот проект более чем сотней человек, абсолютно бесценен. Вместе мы сделали что-то очень большое. А когда что-то делается с такой любовью, с какой мы снимали наш сериал, прорастает самый красивый цветок, которым хочется любоваться, — рассказал Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала.

Событие отметили в московском яхт-клубе «Адмирал»: атмосфера локации отсылала к основному месту действия проекта — южному Новоморску, роль которого на съемочной площадке «исполнил» город Сочи.

Фото со съемочной площадки

Фото с вечеринки

Реклама. ПАО «Ростелеком»