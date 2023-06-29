На место пожара в Шахтах выехали взрывотехники

На месте работают спасатели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на место пожара в Шахтах, по предварительным данным, выехали взрывотехники. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Возгорание произошло в доме на улице Проезд 2-й Квартал. Из здания эвакуировали 40 человек. Из них никто не пострадал.

— Площадь пожара — 250 квадратных метров. К ликвидации привлечены 53 человека и 17 единиц техники от РСЧС, 39 человек и 12 единиц техники — от МЧС, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

По словам очевидцев, на месте слышны хлопки. Однако официально причина пожара пока не называется.