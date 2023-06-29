Депутаты освободили добровольцев и контрактников из Ростовской области от уплаты транспортного налога

Транспортный налог не надо будет платить за 2021, 2022 и 2023 годы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, по которому донских добровольцев и контрактников, участвующих в спецоперации, освободили от уплаты налога на транспорт.

Также не придется платить этот налог членам их семей.

Отметим, что депутаты проголосовали за принятие закона единогласно. По нему налог не надо платить за 2021, 2022 и 2023 годы.

Напомним, что раньше такая льгота была только у мобилизованных.

Также добровольцы и контрактники получат единоразовую выплату 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут все, кто с начала СВО подписал контракт не менее чем на один год.

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