Из Левенцовки и Суворовского: эксперты оценили, как в ростовских пробках работает мобильный интернет

Эксперты оценили, как в ростовских пробках работает мобильный интернет Фото: Евгения ГУСЕВА

Они проехали с измерительной аппаратурой около 150 км по ростовским магистралям, связывающим центр города со спальными районами, чтобы оценить, как работают сети мобильных операторов в часы пиковых нагрузок.

Измерения проходили на четырех маршрутах: из микрорайонов Левенцовский (по улицам Солженицына, Ерёменко, Малиновского, пр. Стачки) и Северный (по пр. Королева и Космонавтов) в центр Ростова-на-Дону. Еще два маршрута шли из Батайска (по улицам Энгельса и Кирова) и «Мега-Аксай» (по пр. Шолохова). Для замеров использовались смартфоны с сим-картами всех мобильных операторов в составе измерительного комплекса TEMS Investigation.

Эксперты оценивали надежность интернет-соединения в мобильных сетях. Один из главных показателей - успешность загрузки эталонной страницы, так называемой страницы Кеплера (она содержит все виды контента - видео, текст и картинку).

Оказалось, что средняя успешность загрузки страницы Кеплера у мобильных операторов в Ростове составила 99,8%. При этом билайн показал максимальное значение – 100%.

Еще один важный критерий устойчивого соединения - средний уровень задержки сигнала (Ping). Чем он меньше, тем лучше. По этому показателю лидером также оказался билайн - 75,7 Мс. Низкие значения пинга означают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, при онлайн играх.

Интересно, что средняя скорость на загрузку (Download) в сетях операторов в Ростове-на-Дону достигает 41,2 Мбит/с. По данным TelecomDaily, это выше, чем в Москве (34,7 Мбит/с) и других регионах (18,3 Мбит/с).

Комментирует результаты исследования директор Ростовского отделения билайн Виктор Решетников:

- Наша сеть справляется с нагрузкой, в том числе в летний период, когда в городе немало транзитных путешественников. Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время, даже если приходится стоять в пробках. Знаю наших клиентов, которые по пути в офис или домой участвуют в онлайн совещаниях. Используя новую технологию VoLTE, можно одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. билайн стали первым оператором, который обеспечил мобильную связь при движении в двух подземных переходах Ростова с легендарной мозаикой. Мы продолжим развивать сеть в Ростове и области, чтобы наши клиенты сохраняли свою мобильность и оставались на связи.

По мнению экспертов TelecomDaily, для использования современных онлайн сервисов с «тяжелым» контентом пользователю достаточно скорости около 10 Мбит/с (прямая видеотрансляция). При этом для прослушивания музыки онлайн хватает скорости до 5 Мбит/с, а для групповых видеозвонков в мессенджерах — от 8 Мбит/с.

Подробнее познакомиться с результатами исследования можно по ссылке.

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