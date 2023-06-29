Абоненты сотовой связи получили защиту от мошеннических звонков

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Оператор сотовой связи ВТБ Мобайл подключился к единой платформе верификации телефонных вызовов «Антифрод». Это позволило только за первые 12 часов работы заблокировать более 21 тыс. фейковых мошеннических звонков, выполненных с подменой номера телефона.

Сегодня практически весь трафик с подменой номеров телефонов генерируется за пределами России и поступает операторам большой четверки. Подключенная система позволит анализировать все входящие вызовы и выявлять неверифицированные, которые поступают от мошенников.

- С подключением системы «Антифрод» мы уверены, что атаки на наших абонентов прекратятся, так как технология позволяет практически 100% блокировать мошеннические вызовы. Результаты первых часов работы системы впечатляют. Считаем, что в перспективе использование всеми операторами сотовой связи единой платформы верификации телефонных вызовов позволит многократно снизить мошенническую активность и сократить число инцидентов с хищением клиентских средств, — сообщил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Эксперты отмечают, что самостоятельно обеспечить сохранность средств и избежать неприятных инцидентов с мошенниками возможно, если не доверять незнакомым собеседникам и внимательно читать СМС от банка. Также не рекомендуется устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.