Губернатор заявил, что чиновники во время прибытия ЧВК не уезжали из города

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не знает ни одного чиновника в Ростове-на-Дону, который покинул город во время прибытия ЧВК. Об этом глава региона рассказал агентству ТАСС.

Также руководитель донского правительства сообщил, что ситуация на тот момент была сложной, но она находилась под контролем.

- Доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, все в порядке, мы на месте, - рассказал Василий Голубев.

Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Тяжелую технику утром и днем видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах городского цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

После прохождения тяжелых машин в донской столице пришлось ремонтировать дорожное покрытие. Всего было повреждено более 10 тысяч кв. метров асфальта. К этому моменту работы завершены. Ворота цирка также привели в порядок.

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